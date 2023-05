Nekula: Škrty dotací velké podniky neohrozí, dodavatele mléka lze nahradit

Škrty dotací za 230 milionů korun při vládních úsporných opatřeních velké potravinářské podniky neohrozí. Na twitteru to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Šéf největší české mlékárny Madeta Milan Teplý předtím řekl, že pokud přijde o zemědělské dotace, zřejmě ukončí dodávky mléka do škol. Nekula pro ČTK doplnil, že takové rozhodnutí je svobodná volba podnikatele, kterého nahradí konkurence. Upozornil také, že programu Mléko do škol se škrty v dotacích netýkají.

Vláda ve čtvrtek představila opatření k ozdravění veřejných financí, pomocí kterých chce ušetřit 54,4 miliardy korun na dotacích, z toho přes 45 již v příštím roce. Více než deset miliard chce vláda škrtat v zemědělství, detailněji ale plán zatím nepředstavila.

Dotace, kterou kromě Madety také čerpaly firmy z Holdingu Agrofert nebo společnost Hamé, klesla již letos z loňských 750 milionů na 230 milionů Kč. "Jak jsme již uvedli, škrty se týkají národních neinvestičních dotací, zejména pro velké podniky. Dotace nemají sloužit pro zvyšování zisku velkých podniků, proto jsou úspory zejména u těchto dotací. Podpora pro oblast zemědělství bude nadále směřovat zejména do investic, které zajistí rozvoj a modernizaci našeho zemědělství," uvedl ministr dnes.