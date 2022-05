Německá energetická společnost RWE prodává zásobníky plynu v Česku

Energetická společnost RWE prodává šest zásobníků na plyn v Česku. Informuje o tom agentura Reuters s tím, že prodej je v pokročilé fázi. Zásobníky plynu patří dceřiné firmě RWE Gas Storage - právě ta je u nás jejich největším provozovatelem. Šest zásobníků pojme 2,7 miliardy merů krychlových plynu - to odpovídá dvouměsíční spotřebě Česka v zimních měsících. Už v prosinci německý list Handelsblatt /handlzblat/ informoval, že RWE by mohla z prodeje získat v přepočtu přes 12 miliard korun. Zároveň by nákup zásobníků plynu mohl být podle listu výhodnou investicí pro firmy, které plyn skladují. Mohly by ho totiž nakoupit za nižší cenu, a poté, co zdraží, ho prodat dál.