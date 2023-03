Německá ministryně vnitra: Migrační situace na hranici s Českem se zlepšila

Migrační situace na hranicích s Českou republikou se zlepšila. V Berlíně na tiskové konferenci to prohlásila německá ministryně vnitra Nancy Faeserová, která zároveň případné obnovení stálých hraničních kontrol označil za krajní řešení. Ministryně jednala s kolegy z Belgie, Francie, Itálie, Španělska a Švédska o nezbytnosti reformy azylového systému Evropské unie. Pokud by reforma ztroskotala, ohrozilo by to podle spolkové ministryně budoucnost schengenského prostoru bez vnitřních hranic. "Jsem v úzkém kontaktu se svým českým kolegou (Vítem Rakušanem), který zavedl kontroly se Slovenskem. Situace se mezitím zlepšila, vidíme, že čísla klesají," řekla Faeserová. Česko kvůli proudu migrantů mířícím do Německa, kontroly se Slovenskem obnovilo loni na konci září, letos na počátku února je ukončilo. Na česko-slovenském pomezí ale policie provádí četnější namátkové kontroly.