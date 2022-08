Německá policie zadržela za týden v Bavorsku 49 migrantů přijíždějících z Česka

Německá policie zadržela za posledních sedm dní v bavorském příhraničním městě Furth im Wald 49 migrantů, kteří se snažili do země dostat z Česka. Neměli řádné povolení pro vstup na německé území, informovala Spolková policie v tiskové zprávě. Drtivou většinu migrantů vrátili policisté do Česka. Desítky lidí bez povolení ke vstupu do Německa odhalily příhraniční kontroly i v předchozích týdnech. Téměř všechny migranty bez nutných povolení odhalily policejní hlídky ve vlacích z Prahy do Mnichova, který má ve městečku Furth im Wald první zastávku na německém území. Ze 49 zadržených migrantů jich většina pocházela ze Sýrie, tři z Tuniska a dva z Afghánistánu. Německá policie vrátila 43 zadržených migrantů do Česka. Další čtyři nechala převézt do azylového zařízení v Řezně (Regensburg) a o dva nezletilé migranty se postaraly sociální služby v Chamu.

Podobné počty zadržených nejsou na česko-bavorské hranici úplně neobvyklé. Na konci července německá policie zadržela téměř 40 migrantů, kteří neměli oprávnění pro vstup do Německa. I v tomto případě se jednalo především o Syřani, kteří se pak museli vrátit do Česka.