Německo a ČR posílí spolupráci v obraně i energetice, řekli Scholz s Fialou

Německo pomůže České republice nahradit vojenskou techniku, kterou česká armáda poskytuje Ukrajině na obranu před ruskou invazí. Německo také bude jednat s Českem o možnostech společného využití terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG), které Německo plánuje postavit. Česku by přístup k terminálu zajistil nezávislost na ruském plynu. To jsou výsledky dnešní cesty českého premiéra Petra Fialy do Berlína, kde jednal s kancléřem Olafem Scholzem.

Fiala také poděkoval Scholzovi, že je Německo připraveno jednat o tom, jak co nejefektivněji navýšit kapacitu Transalpinského ropovodu (TAL). Ten vede do Německa a Rakouska z italského Terstu, kam tankery přivážejí ropu z celého světa. Na TAL je Česko napojeno přes produktovod IKL. Posílení kapacity ropovodu TAL je pro Česko podle Fialy klíčem k tomu, aby mohlo zavést embargo na ruskou ropu.

Před Scholzem, který Fialu přijal s vojenskými poctami, se premiér sešel se spolkovým premiérem Frankem-Walterem Steinmeierem. S ním rovněž hovořil o ruské invazi na Ukrajinu a česko-německých vztazích a spolupráci. Po příletu do Berlína uctil Fiala ve věznici Plötzensee památku obětí, které tam popravili nacisté. Mezi popravenými bylo i 701 československých občanů.