Německo prodlouží kontroly na hranicích se sousedními zeměmi o další dva měsíce

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) potvrdila, že Německo prodlouží hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem o další dva měsíce. Doposud byly kontroly schválené do 15. prosince. Německá strana ale už dopředu avizovala, že další prodloužení je pravděpodobné. Kontroly Berlín zavedl 16. října letošního roku a od té doby se jim podařilo zadržet přes 120 převaděčů a zajistit více než 9200 ilegálních migrantů, kteří se snažili překročit hranice země. Na hranicích s Rakouskem jsou stacionární kontrolu už od roku 2015.

Faeserová zdůraznila, že Německo udělá vše pro to, aby kontroly co nejméně zasáhly obchod, turismus a všechny osoby, které cestují přes hranice za prací. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) ve čtvrtek oznámil, že v Německu během letošního roku požádalo o azyl přes 300.000 osob. To je o 60 pct více než za stejné období v minulém roce.