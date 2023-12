Německo prodloužilo kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem o tři měsíce

Německo prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem o tři měsíce do 15. března. Dnes to oznámila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Kontroly, které ve snaze zastavit nelegální migraci zavedla v polovině října, označila za fungující, neboť policie při nich od té doby zadržela zhruba 340 pašeráků lidí. Německo rovněž provádí hraniční kontroly na hranicích s Rakouskem, kde toto opatření zavedlo již v roce 2015. Prodloužení tam nyní platí do května. Hranici s Českem střeží také Rakousko, které chce v ostraze pokračovat do 16. února 2024.

Kontroly nejsou plošné po celé délce německých hranic, ale pouze na vybraných místech. V případě pomezí s Českem hlídkuje německá policie mimo jiné na dálnici mezi Prahou a Drážďany. Faeserová v minulosti opakovaně řekla, že kontroly budou zbytečné, jakmile Evropská unie reformuje své azylové právo a bude lépe hlídat své vnější hranice.