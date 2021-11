Německo zařadilo od neděle Česko na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí

Německo s účinností od neděle zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. Oznámil to Institut Roberta Kocha, který je hlavním německým úřadem pro potírání infekčních chorob. Zpřísněné epidemické hodnocení, které je reakcí na rychlé šíření nemoci covid-19 v Česku, zkomplikuje cestování především neočkovaným, od nichž bude vyžadována karanténa. Krátkých cest, jejich délka nepřesáhne 24 hodin, nebo každodenního dojíždění za prací a studiem se povinná izolace nedotkne. Pendleři se ale bez pravidelného testování neobejdou. "Rád bych zdůraznil, že opatření skutečně hlavně postihnou neočkované. V jejich případě lze nicméně doufat, že při zaujetí svého postoje k očkování museli nejspíše tušit, že jim jejich rozhodnutí přinese určité nevýhody. To se týká nejen turistů, ale i neočkovaných pendlerů, kteří se budou muset dvakrát týdně testovat," řekl dnes ČTK český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Poznamenal, že i tak je v německém přístupu možné vidět vstřícnost. "V Sasku i Bavorsku, kam nejčastěji pendleři směřují, se již uplatňuje pravidlo 2G (očkovaní a vyléčení), které neakceptuje test jako "vstupenku" na veřejné akce či do restaurací," uvedl. Podle Kafky lze předpokládat, že Německo z vánočních trhů vykáže neočkované, což již někteří organizátoři učinili. Adventní trhy v Sasku a Bavorsku jsou přitom každoročně oblíbeným cílem českých turistů.