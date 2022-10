Německo zatím nezavede stálé kontroly na hranicích s Českem

Německo bude častěji provádět namátkové kontroly na hranicích s Českem. Stálé kontroly ale zatím nezavede. Uvedla to spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Reagovala tak na návrh opoziční konzervativní unie CDU/CSU, aby Německo stálé kontroly na hranicích zavedlo. Návrh obsahuje také požadavek, aby Německo ukončilo svou zvláštní migrační politiku a ustoupilo od všech plánů, které by mohly povzbudit takzvanou nelegální migraci. Němečtí konzervativci podali návrh poté, co se Česko stalo zemí, odkud nelegální migranti přichází do Německa nejčastěji. Cestu přes tuzemsko si zvolili v reakci na přísnější kontroly na německých hranicích s Rakouskem. Česko už podobně kontroluje hraniční přechody se Slovenskem.