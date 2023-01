Německý deník: ČR a SR jsou asi ochotny vzdát se tanků Leopard ve prospěch Ukrajiny

Česko a Slovensko jsou zřejmě ochotny vzdát se ve prospěch Ukrajiny tanků Leopard 2, které mají podle dřívější dohody obdržet z Německa. S odvoláním na své zdroje z diplomatických kruhů to uvedl německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle něj krok Prahy a Bratislavy zvyšuje tlak na Berlín, aby na jednání v Ramsteinu souhlasil s předáním německých obrněnců Kyjevu. Německo loni darovalo Česku a Slovensku tanky Leopard 2A4 náhradou za to, že tyto země předaly Kyjevu desítky kusů zbrojní techniky ze sovětské éry. O variantě, podle které by Německo ještě letos mohlo dodat na Ukrajinu více tanků Leopard v případě, že by Česko a Slovensko odsouhlasily pozdější příjezd slíbených tanků z Německa, informoval deník již v úterý. Česká ministryně obrany Jana Černochová ve čtvrtek uvedla, že o zpoždění dodávky leopardů do ČR ve prospěch Ukrajiny se nejednalo.

Česká a slovenská nabídka podle listu zvyšuje tlak na německou vládu, aby s dodávkami leopardů souhlasila. Vláda kancléře Olafa Scholze dosud souhlas podmiňovala tím, že Kyjevu předají své těžké tanky také Spojené státy. Polsko již dříve několikrát oznámilo, že dodá Ukrajině několik svých tanků Leopard 2, Finsko a další země projevily k tomuto kroku ochotu v případě, že jej Německo odsouhlasí. Podle FAZ je možné, že Praha a Bratislava získaly ještě před svou nabídkou předání tanků Leopard Ukrajině příslib od USA, že dostanou náhradou starší americké tanky Abrams.