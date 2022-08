Německý kancléř Olaf Scholz navštíví v pondělí Prahu

Pro německého kancléře Olafa Scholze to bude jeho první cesta do české metropole v roli šéfa německé vlády. Scholz již v květnu v Berlíně přijal českého premiéra Petra Fialu (ODS). Součástí programu má být třeba i přednáška na téma Budoucnost Evropy, kterou kancléř povede na Univerzitě Karlově v Praze. Přednáška se uskuteční v historické budově Karolina v němčině a bude simultánně tlumočena do češtiny a angličtiny. Premiér Petr Fiala (ODS) navštívil Olafa Scholze v Berlíně 5. května, kdy jejich rozhovoru dominovala mezinárodní situace po ruské agresi. Na poradě českých velvyslanců v Praze v pondělí Fiala řekl, že Německo je pro Česko v mnoha směrech velmi důležitým partnerem a spolupráce se velmi dobře rozvíjí. „Příkladem toho může být německá dodávka tanků Leopard, která pomůže nahrazovat vojenskou techniku, kterou pomáháme Ukrajině, ale má to i strategický význam do budoucna,“ uvedl. Vedle posilování obranyschopnosti bude podle Fialy dalším velkým tématem jednání energetika.