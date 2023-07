Německý ministr obrany Pistorius bude jednat s Černochovou

Německý ministr obrany Boris Pistorius se dnes sejde s českou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Jedním z témat jejich jednání by mohl být společný nákup tanků. Pistorius také navštíví památník hrdinů heydrichiády.

Tématem rozhovoru s Černochovou bude zřejmě i společný postup Česka a Německa při nákupu bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8. Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru pověřila Černochovou v květnu vláda. Česko si od toho slibuje snížení ceny či zkrácení dodávek. S Německem by Česko chtělo dojednat nákup asi sedmi desítek tanků řádově za desítky miliard korun. Dodány by mohly být do konce dekády, uvedl v květnu ředitel odboru rozvoje pozemních sil na ministerstvu obrany Ján Kerdík.