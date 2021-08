Německý prezident Steinmeier končí návštěvu Česka. Jednal s Babišem, z Ústí opět odcestuje vlakem

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes zakončí třídenní návštěvu České republiky. V Hrzánském paláci se ráno setkal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Mezi tématy jednání byly situace v Afghánistánu, česko-německé vztahy a aktuální vývoj pandemie covidu-19. Státníci probírali i ekonomické otázky a české předsednictví v Evropské unii v příštím roce. Babiš podobně jako další čeští politici ocenil návštěvu německého prezidenta v kryptě kostela v Resslově ulici, kde uctil památku československých parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. "Je to silné gesto přátelství," uvedl na twitteru Babiš. Kryptu Steinmeier navštívil jako první německý prezident. Po setkání s premiérem zamířil do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Z Prahy pak odjedl do Ústí nad Labem na návštěvu expozice o česko-německém soužití a setká se se zástupci občanské společnosti. Na výstavu Steinmeiera doporvází ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD), který se zde také s německým prezidentem za českou vládu rozloučí. "Byla to historická návštěva a já si moc vážím toho, že tady pan prezident strávil tolik času a vedl s námi zajímavé a hodnotné rozhovory. Česko-německé vztahy ušly za jeho působení dlouhou cestu a já jsem rád, že máme dnes s našimi sousedy tak vřelé vazby na všech úrovních," řekl ČTK Kulhánek