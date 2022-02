Nemocnice v Havířově servíruje jiné snídaně. Kaše a obložené talíře mají úspěch

Přesvědčit pacienty o tom, že i nemocniční strava může být pestrá, nutričně vyvážená a zároveň i esteticky naservírovaná se od února snaží v krajské nemocnici v Havířově na Karvinsku. Tradiční snídaně v podobě balených salámů či sýrů tam vystřídaly pestrobarevné obložené talíře, ale i sladké kaše zdobené ovocem. Pod taktovkou vedoucí stravovacího provozu Pavlíny Vránové se tak každé ráno v nemocniční kuchyni rozehrává zhruba pětačtyřicetiminutový gastronomický koncert.

Už dříve nemocnice zkvalitnila obědy a pacienti si mohou vybrat ze tří druhů jídel včetně bezmasého, nyní přišly na řadu snídaně a od března by se hospitalizovaní lidé měli dočkat i pestřejších večeří. Přestože úroveň snídaní vzrostla, neznamená to pro nemocnici vyšší náklady. Nové snídaňové menu podle Vránové slaví úspěchy nejen u pacientů, ale také u některých kolegů, kteří by se v Havířově rádi inspirovali.