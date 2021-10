Nemocnice zaslala Senátu odpověď k Zemanovu zdravotnímu stavu, obsah nezveřejní

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) odeslala dnes ráno předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) odpověď týkající se zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana. Obsah odpovědi kvůli dodržování zákona nemocnice nezveřejní.

Vystrčil se v pátek z pověření vedení horní komory dotázal nemocnice a Zavorala na prezidentův zdravotní stav a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Důvodem žádosti bylo mimo jiné to, že na obdobnou žádost od Kanceláře prezidenta republiky během minulého týdne odpověď nedostal.

Vystrčil ČTK řekl, že zprávu nemocnice poskytl dalším členům vedení horní komory. Chce se poradit s právními experty mimo jiné na ochranu osobních údajů, "co je a co není možné zveřejnit". Předpokládá, že informace by mohl poskytnout k dnešnímu večeru.