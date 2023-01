Nerudová se s Pavlem v pondělí dohodne na konkrétní podobě podpory

Neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová po setkání s Petrem Pavlem řekla, že se v pondělí dohodnou na konkrétní podobě její podpory před druhým kolem prezidentské volby. Dodala, že všechny formy jsou otevřené. Řekla to novinářům po návratu ze schůzky do svého volebního štábu. Pavel skončil v prvním kole voleb první, Nerudová třetí. Podle Nerudové na dnešní schůzce spolu s Pavlem mluvili jen krátce a zatím nekonkrétně. Chtěla mu hlavně pogratulovat. "Potřebujeme se na to trošku vyspat. V pondělí se dohodneme, jak můžu pomoci v tom, aby zlo v této zemi dostalo stopku," řekla Nerudová. Za zlo při svém odpoledním vystoupení označila lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který v prvním kole voleb skončil druhý. Senátor Pavel Fischer, který skončil čtvrtý, také vyzval k podpoře Petra Pavla ve druhém kole voleb.