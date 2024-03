Nesmíme ustupovat zlu, musíme bojovat, řekl Vystrčil při výročí okupace

Zlu se nesmí ustupovat ani před ním kličkovat, je potřeba s ním bojovat, řekl při příležitosti 85 let od začátku okupace Československa předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS). Výročí a oběti německé okupace si na Hradčanském náměstí v Praze připomněla také předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) společně s dalšími politiky, vojáky i velvyslanci Německa a Slovenska. Politici položili věnce u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Podle Vystrčila se jedná o místo symbolizující svobodu a čest.

Pekarová připomněla také 25. výročí vstupu Česka do NATO. Podle ní spolu obě výročí úzce souvisí neboť vstupem do Severoatlantické aliance získalo Česko ochranu a jistotu. 15. březen je připomínám jako den, kdy německá vojska vstoupila v roce 1939 na území Československa a zahájila 6 let trvající okupaci.