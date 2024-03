Nespokojení zemědělci protestují v Praze, podle premiéra je to vydírání

V Praze pokračují protesty nespokojených farmářů. Jízdou kolem Letné a následnou demonstrací před Strakovou akademií chtějí dát najevo, že vláda podle nich neřeší jejich problémy. Na traktorech vlají české vlajky a visí transparenty jako "Už toho máme dost", "Chceme rovné podmínky", "Zachraňme českou půdu" nebo "Zastavme likvidaci českého zemědělství". Zemědělci požadují od vlády podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanění evropské provozní dotace. Protestní akci svolali představitelé Agrární komory ČR a Zemědělského svazu. Policisté museli zasahovat před úřadem vlády, kde jeden ze zemědělců vysypal na vozovku a tramvajové koleje hnůj, který zablokoval dopravu. Policie řidiče zajistila. Prezident Agrární komory ve vysílání Českého rozhlasu odmítl, že by takovou formu protestu organizátoři plánovali.

Fiala: Vláda nebude ustupovat vydírání

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) tlaku zemědělců ustupovat nebude. Jejich dnešní protest označil za vydírání. Novinářům v Hradci Králové, kde zahajoval stavbu kampusu Univerzity Karlovy, premiér řekl, že se zemědělci je vláda připravena jednat, ale u jednacího stolu. Zemědělský sektor má podle premiéra rekordní zisky. "Nemíním, a říkám to znovu za sebe i za vládu, ustupovat tlaku, vydírání, blokování ulic, omezování života lidí, jak to dnes vidíme v Praze," řekl premiér. Pod tlakem a na základě omezování života lidí vláda podle něj jednat nemůže. Dnešní protestní jízdu traktorů v Praze označil za "přehlídku krásných nových strojů, které svědčí o tom, že situace (v zemědělství) není tak tragická". Uvedl, že zemědělský sektor má rekordní zisky. V roce 2021 byl zisk sektoru podle Fialy devět miliard korun, v roce 2022 to bylo 22 miliard korun a loni téměř devět miliard korun. Do zemědělství jdou podle něj z evropských a národních zdrojů desítky miliard korun.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) právo na protest respektuje a je připravený se zemědělci diskutovat. Vážnosti situace v zemědělství si je podle něj vědoma celá vláda. Mrzí ho prohlášení Agrární komory a Zemědělského svazu, že nebyla naplněna jejich očekávání podpory. I s ohledem na současný stav veřejných financí není možné vyhovět všem požadavkům, řekl Výborný na tiskové konferenci v Praze. Svým členům podle něj Agrární komora a Zemědělský svaz nepředávají úplné informace, proti čemuž se organizace ve vyjádření pro ČTK následně ohradily. Výborný zopakoval, že je se zemědělci připraven dál jednat, na ultimáta ale přistupovat nebude, uvedl.

Česko stejně jako další státy Evropy zažívá protesty zemědělců opakovaně. Někteří z nich demonstrovali 19. února před ministerstvem zemědělství v Praze a protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali magistrálu. Agrární komora a Zemědělský svaz se ale od této akce distancovaly, místo toho se podílely na evropském protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. Stovky traktorů tehdy zpomalovaly dopravu na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.