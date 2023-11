Nezaměstnanost v Česku je nejnižší v Evropské unii, v říjnu klesla na 3,5 procenta

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,5 procenta. To bylo o desetinu procentního bodu míň než v září. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Nezaměstnanost v Česku je tak nejnižší v Evropské unii. Místo si ke konci minulého měsíce hledalo 260 tisíc lidí. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Ústeckém kraji, naopak nejnižší ve Zlínském, Jihočeském a Plzeňském kraji a na Vysočině. Podle Úřadu práce ale zároveň ubylo i volných pozic, a to o 1 500. Pořád jich ale je víc než nezaměstnaných - asi 280 tisíc. Zaměstnance aktuálně hledají zejména firmy působící ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Dlouhodobě pak podniky poptávají kvalifikované řemeslníky. V následujících měsících nezaměstnanost podle úřadu pravděpodobně vzroste z kvůli útlumu sezonních prací.