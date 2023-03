Nezaměstnanost v Česku v lednu stoupla na 2,6 procenta, to je o čtyři desetiny procenta víc než v prosinci minulého roku. Celkem tak v lednu bylo bez práce přes 135 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. I meziročně byl na začátku roku počet nezaměstnaných mírně vyšší,a to o 0,2 procentního bodu.