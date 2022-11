Nezletilý plánoval podle soudu teroristický útok na velvyslanectví v Praze, dostal za to podmíněný trest

Nezletilý mladík připravoval bombové útoky na tři velvyslanectví v Praze. Vyplývá to z rozsudku brněnského krajského soudu. Ten mu za přípravu teroristického útoku udělil podmíněný trest. Chlapec musí být zároveň podle soudu pod dohledem probačního úředníka a absolvovat ústavní léčbu. Na plánu spolupracoval s jiným mladíkem, s ním není řízení ještě ukončeno. Podle předsedy senátu Adama Kafky se mladík přiznal k plánovaní akce. To, že by chtěl útoky provést, ale odmítá. Chlapec je od prosince ve vazbě.