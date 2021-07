Neznámí vandalové posprejovali pražský Karlův most

Karlův most v Praze někdo posprejoval modrými nápisy v angličtině. Vandalismem se už zabývá policie. Z fotografií na sociálních sítích vyplývá, že posprejovaná je lampa, socha a také pravá strana zábradlí směrem k Pražskému hradu. Nápisy jako například "hate you", "love" nebo "sorry" jsou nastříkány nesmyvatelnou barvou. Situaci začal řešit pražský magistrát. "Kolegové z Technické správy komunikací současné graffiti již řeší a bude se pravděpodobně odstraňovat i ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy, protože se jeden tag objevil i na jedné ze soch," řekl ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Karlův most už vandalové posprejovali v roce 2019.