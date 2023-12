NKÚ: Část státní podpory v době covidu byla vynaložena neúčelně, stát přišel o miliardy

Finanční podporu v době pandemie koronaviru dostaly od státu i firmy, kterým rostl zisk a také počet zaměstnanců. Peníze z programu Antivirus přitom byly určené právě na zmírnění negativních dopadů covidu na zaměstnanost. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při prověřování ministerstva práce a Úřadu práce v letech 2020 a 2021. Kontroloři také zjistili, že v některých případech stát pokryl skoro sto procent nákladů na udržení pracovních míst. To ale bylo v rozporu se zásadami v některých dalších zemích, kde se na tom spolupodíleli zaměstnavatelé a zaměstnanci. Pokud by se dodrželo pravidlo částečné kompenzace, stát by podle NKÚ ušetřil až 4,4 miliardy korun.

Víc než padesátimiliardovou podporu z programu Antivirus dostalo skoro 71 tisíc firem. Z toho necelých deset miliard čerpaly podniky z odvětví, kde v době pandemie nepoklesla produkce. Mezi nimi byly například i firmy zabývající se informačními technologiemi, v odvětví přitom v roce 2021 vzrostla produkce oproti roku 2019 o 17,5 procenta a počet zaměstnanců o 9,5 procenta. Podporu z programu Antivirus 48,1 milionu korun dostal i obchodní řetězec, který v době pandemie expandoval a nepřetržitě nabíral nové zaměstnance.