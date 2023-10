NKÚ: Dotace ve výši 24 miliard přispěly k rozšíření kanalizační sítě, stát s nimi naložil hospodárně

Celkem 24,1 miliard korun vynaložených na výstavbu kanalizačních stok ve městech a obcích přispělo k rozšíření kanalizační sítě v Česku. Stát s nimi naložil účelně, efektivně a hospodárně. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, který zkoumal hospodaření se státními i evropskými financemi v letech 2014 až 2021. „V roce 2021 bylo na kanalizační síť připojeno přes 87 procent obyvatel ČR, což odpovídá strategickému záměru ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí,“ uvedl úřad v tiskové zprávě. Do konce loňského roku podle NKÚ skončila skoro polovina projektů zaměřených na rozšíření kanalizace. Stát na ně vyplatil přes osmdesát procent schválených peněz. Dotace bude stát poskytovat až do konce roku 2025. Podle plánu ministerstev zemědělství a životního prostředí by mělo díky nim vzniknout více než 4 600 kilometrů nové kanalizace.