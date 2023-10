NKÚ: Paliativní péče se zlepšila i přes špatné plánování ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví selhalo při plánování investic na nová hospicová lůžka. Ukázala to kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, která byla zaměřená na dotace na podporu paliativní péče mezi lety 2017 až 2021. Podle kontrolorů rezort vydal nerealistický plán, který doteď není splněný a většinu prostředků nikdo nevyužil. Původně měl program skončit do konce roku 2022, pak ho ale rezort prodloužil až do poloviny června 2024. I tak se podle kontrolního úřadu v prověřovaném období zlepšila dostupnost a zvýšila kvalita paliativní péče v nemocnicích i hospicech. Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba už ministerstvo přijalo nápravná opatření.