NKÚ: Peníze na obnovu památek rozdělovalo ministerstvo bez cílů, plánů a netransparentně

Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na záchranu a obnovu kulturních památek neefektivně, bez stanovených cílů. Vyplývá to z auditu Nejvyššího kontrolního úřadu. Kontrola se týkala let 2019 až 2022, konkrétně 2,6 miliardy korun z šesti programů, které resort rozdělil mezi 7457 projektů. Kontroloři také odhalili nedostatky v hodnocení jednotlivých projektů. To bylo často netransparentní a příliš dlouhé. Podle NKÚ někteří žadatelé o peníze na opravu památek čekali i rok a půl od podání žádosti. U některých projektů pak není podle kontroly jasné, proč ministerstvo peníze poskytlo. Ministerstvo hodnotí závěry kontrolního úřadu pozitivně a doplnilo, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Jednotlivými body zprávy NKÚ se teď resort bude zabývat.