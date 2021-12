NKÚ: Státní rezervy ropy a potravin byly v uplynulých čtyřech letech pod limitem

Státní zásoby ropy byly v posledních čtyřech letech pod limitem Evropské unie. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle kontrolorů za to můžou Česku hrozit sankce. Pod limitem byly podle úřadu taky některé základní potraviny. Správa státních hmotných rezerv to ale zdůvodňuje nezájmem dodavatelů o vypsané zakázky.

Nad požadovanou hranici se zásoby ropy dostaly až v druhé polovině letošního roku - a to kvůli zpomalení ekonomiky. Kontroloři proto upozorňují, že po jejím oživení můžou být ropné zásoby znovu pod požadovanou hranicí.