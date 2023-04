Noční mrazy komplikují úrodu ovoce, nejvíce meruněk a broskví

Noční mrazy, které se do Česka vrátily minulý týden, komplikují letošní úrodu ovoce. Nejohroženější je sklizeň meruněk, broskví, jahod nebo třešní. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka za to můžou hlavně mírné zimy, které zkracují takzvaný zimní spánek hlavně ranně kvetoucím stromům. „Nejvíc ohrožené budou meruňky a pravděpodobně broskve. U ostatních druhů až na některé výjimky by to zatím nemělo mít nějaký hospodářsky negativní dopad,“ řekl Českému rozhlasu. Tento rok není podle něj na mrazy výjimečný. Trend ovocnáři pozorují posledních 10 let, během kterých jsou zimy stále teplejší. Někteří zemědělci tak přecházejí k pěstování olejnin nebo obilovin, které počasí tolik neovlivňuje, a jsou ekonomicky výhodnější.