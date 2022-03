Nouzový stav do května

S nouzovým stavem, který v Česku kvůli příchodu běženců trvá od 4. března, počítá Fiala nejméně do května. Sněmovna jej schválila zatím na třicet dní. „Potřebujeme ho, abychom zvládli migrační vlnu, která nemá obdoby. Do pohybu se daly tři miliony lidí, kteří přišli do EU,“ řekl s tím, že jde o největší vlnu od druhé světové války.

Během jednoho měsíce přišlo do Česka tři sta tisíc lidí. Podle Fialy však uprchlická vlna zpomaluje a zpomalování bude pokračovat, pokud se konflikt nerozroste.