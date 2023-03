Nová emisní norma ohrozí průmysl, řekl ministr Kupka. Bude jednat o realističtější verzi

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce dnes ve Štrasburku jednat s dalšími členskými státy EU o realističtější verzi emisní normy Euro 7/VII. Podle něj by v současné době ohrozila celoevropský automobilový průmysl a zároveň by neměla ani dostatečný dopad na životní prostředí. Česko proto bude prosazovat zmírnění a odklad účinnosti některých navrhovaných pravidel. Kupka to řekl na dnešní tiskové konferenci před odletem do Francie. Kromě toho chce ministr jednat také o dalších úpravách v automobilovém průmyslu.

Emisní norma Euro 7, kterou navrhla Evropská komise, má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Ministr proto na dnešek svolal do Štrasburku schůzku skupiny ministrů dopravy zemí EU, kteří rovněž kritizovali návrh Euro 7. "Je to poměrně široká skupina zemí, máme signály od deseti států, které mají podobný názor jako my," uvedl. Česko chce při jednáních podle něj dohodnout společný postup, jehož výsledkem by byla realističtější verze normy.