Nová kampaň má podpořit zájem o očkování proti chřipce, který je v ČR dlouhodobě nízký

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Českou asociací farmaceutických firem spouští novou kampaň na podporu očkování proti chřipce. Ta má zvýšit povědomí o nemoci i zájem o očkování, který je v Česku dlouhodobě nízký, je hluboko pod doporučením Světové zdravotnické organizace. Pro vakcínu proti chřipce si chodí asi sedm procent populace, v rizikové skupině je zájem na úrovni 26 procent, měl by být ale 75procentní. Vakcín je tento rok v Česku k dispozici víc než milion. Český rozhlas to zjistil od obou výrobců, kteří vakcíny dodávají. Letos epidemiologové očekávají silnou vlnu nákazy. Kulminovat by měla začátkem roku.