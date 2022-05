Nová marketingová kampaň láká do Česka zahraniční turisty

Turisty ze zahraničí láká do Česka nová marketingová kampaň ve vybraných zemích ve světě v čele s USA, evropskými státy a zeměmi Blízkého východu. Kampaň společně zorganizovalo Letiště Praha s agenturami CzechTourism a Prague City Tourism. Dnes o tom informovalo Letiště Praha. Turisté ze zahraničí jsou klíčoví pro obnovu provozu letiště, před pandemií tvořili 70 procent odbavených cestujících. Podle Českého statistického úřadu přijelo do tuzemských hotelů v prvním čtvrtletí letošního roku 2,8 milionu hostů. Loni se jednalo pouze o zhruba 280.000, navíc převažovali rezidenti. Nejčastěji Česko navštěvovali lidé ze sousedních zemí. Nová marketingová kampaň zahraničí má podle organizátorů zrychlit návrat turistů do Prahy a České republiky. Kampaň se podle organizátorů zaměřuje na země, které mají potenciál velkého množství turistů - navíc s vysokými příjmy. Pražské letiště zacílilo své aktivity do Spojených států, CzechTourism na Blízkém Východě a Prague City Tourism chce oživit poptávku o cesty do Česka ve vybraných evropských zemích a v Izraeli.