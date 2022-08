Nová výstava přibližuje vztahy Československa a Orientu oděvy i bižuterií

Předměty, které si cestovatelé a badatelé dovezli z Orientu do meziválečného Československa, ale i tuzemské výrobky určené pro export na území Blízkého a Dálného východu představuje nová výstava Akademie věd ČR. Expozice v pražské Galerii Věda a umění představuje oděvní doplňky, bižuterii, archeologické nálezy, ale i archivní dokumenty a filmové záběry. Výstava Československo v Orientu: Orient v Československu 1918 - 1938 potrvá do 6. listopadu.

Orientální ústav AV letos slaví 100 let od svého založení, výstava je jednou z akcí programu, který toto výročí připomíná. Do expozici návštěvníky uvede řada dobových plakátů, které před dekádami lákaly především na cestovatelské přednášky. Opodál jsou pak k vidění třeba ukázky fezů, které z jihočeských Strakonic putovaly do světa jak v dobách Rakouska, tak i první republiky, ale i krabičky na egyptské cigarety ze soukromé rodinné sbírky nebo pestrobarevné bangle. To jsou uzavřené párové kruhové náramky hinduistických žen, které byly důležitými vývozními výrobky z Jablonce nad Nisou do Indie a Pákistánu už od 19. století.