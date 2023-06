Nová webová mapa o životním prostředí mapuje 30 let proměn české přírody

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí představily novou webovou mapu o životním prostředí. Ta mapuje 30 let proměn české přírody od vzniku samostatného státu. Přehledně seznamuje lidi nejen s historickými událostmi, které životní prostředí ovlivnily, ale i s budoucími výzvami. MŽP o tom informovalo v tiskové zprávě. „Informace o ovzduší, lesích, klimatu, vodě, přírodě a krajině, využívání energií i o odpadech. Webová storymapa vás interaktivní formou provede historickými milníky, které měly zásadní vliv na naše životní prostředí, ať už to byl orkán Kyril, kůrovcová kalamita nebo devadesátá léta, kdy vznikala nová legislativa na ochranu životního prostředí,” představil nový web ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Ochrana životního prostředí je podle něj prioritou novodobé historie, což ukazuje i stav ovzduší, který se od roku 1989 výrazně zlepšil. „Za posledních 30 let emise klasických znečišťujících látek do ovzduší poklesly o více než 90 procent. Díky výstavbě a modernizaci kanalizací a čistíren odpadních vod jsme zlepšili kvalitu našich řek,“ uvedl ministr. Upozornil, že od vzniku České republiky v roce 1993 se rozšířila síť velkoplošných i maloplošných chráněných území, v čemž chce současná vláda podle Hladíka pokračovat. „Chceme vyhlásit Národní park Křivoklátsko a dvě nové chráněné krajinné oblasti Soutok na Moravě a Krušné hory na severozápadě Čech,“ dodal.