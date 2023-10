Nové autobusy MHD v unii by měly mít od roku 2030 nulové emise, ČR je proti

Všechny nové městské autobusy v Evropské unii by měly mít podle návrhu Evropské komise od roku 2030 nulové emise, Česko by ale rádo tento termín posunulo až na rok 2035. Novinářům to v Lucemburku řekl ministr dopravy Martin Kupka, který Prahu na jednání zastupuje společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Poslední podoba návrhu normy, která se týká emisí pro těžká vozidla, je podle ministra Kupky pro Česko "příliš ambiciózní a mohl by výrazně ohrozit konkurenceschopnost evropského průmyslu a významně ovlivnit i možnosti našich dopravců". "Prodloužení o pět let by dávalo prostor jako výrobcům, tak i regionům, jednotlivým městům a pochopitelně také dopravcům zajistit nezbytné investice," dodal český ministr dopravy. Jak doplnil, jestliže dnešní jednání "nenaplní naše očekávání", bude Česká republika hlasovat proti. Pokud jde o bezemisní městské autobusy, v Česku jich zatím jezdí jen málo. Jak uvedl ministr Kupka, "nižší desítky procent".