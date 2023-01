Nově zvolený prezident a jeho tým se připravují na převzetí úřadu

Zvolený prezident Petr Pavel a jeho tým se připravují na inauguraci a převzetí pravomocí. Budoucí hradní kancléřka Jana Vohralíková se chce v týdnu sejít se současným kancléřem Vratislavem Mynářem. Českému rozhlasu řekla, že už si zažádala o prověrku, kterou bude ve funkci potřebovat. Během Pavlova prezidenství by se podle ní měl Pražský hrad víc otevřít lidem. „Pokud to bude možné, určitě to bude zase prostor, kam lidé budou moci zase chodit na nedělní procházky. A věřím tomu, že se s panem prezidentem shodneme, že je potřeba pořádat nejrůznější kultaé stoly. Protože jestli chceme společnost dávat dohromady, tam musíme lidem dát možnost, aby mluvili,“ uvedl. Podle Vohralíkové bude nejspíš taky potřeba udělat audit hospodaření Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu.