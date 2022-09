Novela státního rozpočtu na letošní rok prošla ve sněmovně do třetího čtení

Sněmovna poslala novelu letošního státního rozpočtu do závěrečného kola projednávání. Poslanci k normě ve druhém čtení předložili na tři desítky pozměňovacích návrhů, a to jak zástupci opozice, tak vládní koalice. Teď novelu včetně navrhovaných úprav projednají sněmovní výbory, mají na to zkrácenou lhůtu 7 dnů. Vláda v novele rozpočtu počítá s navýšením schodku rozpočtu o 50 miliard korun na 330 miliard. Důvodem je rekordní inflace a ruská agrese na Ukrajině.