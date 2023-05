Novelu k zamezení obchodu s náhradním mateřstvím vláda odmítla

Novelu dvojice poslankyň opozičního hnutí ANO, jejímž cílem je zamezit obchodu s náhradními matkami a s novorozenci, vláda zasedání odmítla. Novinářům to po jednání řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), podle kterého se chce ale kabinet citlivou otázkou náhradního mateřství zabývat. Blažkovi vláda uložila, aby do roku připravil věcný návrh zákona. Ministr očekává, že na něm bude spolupracovat i s dalšími úřady.

Předkladatelky poslanecké novely Zuzana Ožanová a Helena Válková chtějí vyškrtnout z občanského zákoníku zmínku o náhradním mateřství. Objednateli takové služby by hrozil až desetiletý trest vězení. Kabinet pošle zákonodárcům k novele záporné stanovisko s tím, že by mělo náhradní mateřství podléhat právnímu vymezení a jeho úplný zákaz by nebyl vhodný. Trestat by se mělo jednání, které by směřovalo k přinucení ženy k náhradnímu mateřství a k obchodování s dítětem. Česká legislativa náhradní mateřství neupravuje, není tedy zakázáno. V Česku ročně porodí podle odhadů stovky žen, které odnosí dítě cizího páru.