Novelu k zamezení obchodu s náhradním mateřstvím vláda zřejmě odmítne

Náhradní mateřství by mělo podléhat právnímu vymezení a jeho úplný zákaz by nebyl vhodný. S takovým argumentem vláda zřejmě odmítne novelu dvojice poslankyň opozičního hnutí ANO, jejímž cílem je zamezit obchodu s náhradními matkami a s novorozenci. Předkladatelky Zuzana Ožanová a Helena Válková chtějí vyškrtnout z občanského zákoníku zmínku o náhradním mateřství. Objednateli takové služby by hrozil až desetiletý trest vězení.

Současné právní vakuum ohledně náhradního mateřství není podle vládních legislativců ideální. "Vláda však nepovažuje absolutní zákaz náhradního mateřství za vhodnou cestu. Podle jejího názoru by bylo žádoucí jít spíše cestou regulace náhradního mateřství, které by bylo povoleno pouze za stanovených podmínek a s ohledem na zájem dítěte a matky," stojí v předběžném stanovisku kabinetu, které po schválení dostanou zákonodárci. Trestat by se pak mělo podle podkladu jednání, které by směřovalo k přinucení ženy k náhradnímu mateřství a k obchodování s dítětem.

Česká legislativa náhradní mateřství neupravuje, není tedy zakázáno. V Česku ročně porodí podle odhadů stovky žen, které odnosí dítě cizího páru.