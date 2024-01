Novelu o podpoře sociálních služeb v domácím prostředí vláda podpořila

Poslaneckou novelu, jejímž cílem je zakotvení větší podpory poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich přirozeném sociálním prostředí, vláda podpořila. Podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty) upozorňuje na to, že je potřeba ještě adekvátně upravit systém financování. Řekl to na tiskové konferenci po jednání kabinetu.

"Sociální služby by měly vedle rodiny jako první zajišťovat, pokud to lze, podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí klienta," stojí ve zdůvodnění. Pobytové služby by měly představovat podle předkladatelů až poslední řešení. Novela v souvislosti s tím upravuje i takzvanou neformální péči. Jde například o její podporu formou poradenství i odlehčovacími službami, které umožňují zajistit pečujícím lidem odpočinek. Mohly by podle novely trvat až 180 dnů v roce.