Novelu o psychomodulačních látkách by Sněmovna mohla projednávat v dubnu

Novelu o návykových látkách s regulací takzvaných psychomodulačních látek by Sněmovna mohla projednávat zhruba za měsíc. Druhé čtení by se mohlo uskutečnit na schůzi, která začne 9. dubna. Koncem března by se měl podobou novely zabývat sněmovní zdravotní výbor. Zákon má rozlišit látky podle rizikovosti. U méně rizikových má umožnit kontrolovaný prodej dospělým za přísných podmínek a bez reklamy.

Vláda před nedávnem zařadila dočasně do konce roku na seznam zakázaných návykových látek HHC a další konopné deriváty. Prodej není možný. Držení většího než malého množství pro vlastní potřebu je trestné. Tyto substance by se pak mohly dostat na seznam psychomodulačních látek.

Novela je ve Sněmovně od loňského léta. Hledala se shoda. Zboží s psychomodulačními látkami by nesmělo mít podobu hraček či potravin a cukrovinek. Nesmělo by se nabízet v automatech. Prodej by byl možný jen ve specializovaných obchodech, které by mohly mít e-shop. Povolení by jim vydávalo ministerstvo zdravotnictví. Při on-line prodeji by se věk ověřoval dvakrát - při nákupu a při doručení jen do vlastních rukou.