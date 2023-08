Novinky: Nový předseda ÚS Baxa v roce 1985 odsoudil mladíka za pokus o emigraci

Předseda Ústavního soudu (ÚS) Josef Baxa odsoudil v roce 1985 jako soudce plzeňského okresního soudu sedmnáctiletého muže za pokus o emigraci k podmíněnému trestu. Píše to server Novinky.cz, který rozsudek dohledal v archivu. Z víc než 3000 případů, které Baxa jako předseda plzeňského senátu v letech 1984 až 1989 řešil, měl podle Novinek politický podtext zřejmě pouze tento případ. Baxa vítá, že novináři prostudovali jeho rozsudky před rokem 1989. Neurčitě si vzpomínal na jeden takový případ mladistvého, ale detaily si nevybavoval. Sám zvažoval, že se do archivu vydá, řekl ČTK. Za přípravu opuštění republiky hrozilo vězení až 2,5 roku, senát v čele s Baxou vyměřil čtyřměsíční trest s dvouletým podmíněným odkladem. "V odůvodnění rozsudku Baxa napsal, že v daném případě ještě postačí pouze pohrůžka trestem bez jeho vlastního výkonu," píšou Novinky. Baxa ČTK řekl, že emigranti tehdy běžně dostávali nepodmíněné tresty, on uložil podmíněný. "Dál jsem těžko jako soudce mohl jít. Neuložit trest, zprostit obžaloby - nebylo možné," řekl Baxa. Ani odůvodnění, které publikovaly Novinky.cz, podle Baxy nevypovídá o tom, že by jako soudce používal vyhraněně politickou rétoriku.

Kvůli mediálnímu tlaku ohledně předlistopadového působení v justici se v polovině srpna vzdal nominace na ústavního soudce místopředseda pražského vrchního soudu Robert Fremr. Ústav pro studium totalitních režimů na základě archivních spisů oznámil, že Fremr odsoudil v letech 1983 až 1985 za emigraci 172 lidí ve 124 samostatných případech. Za nedovolené opuštění republiky bylo odsouzeno přes 110.000 lidí, což z nich podle Ústavu pro studium totalitních režimů činí nejvíce pronásledovanou skupinu obyvatel v komunistickém Československu.