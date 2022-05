Nový brněnský biskup Konzbul sází na humor a má také technické vzdělání

Charakteristickým rysem nového brněnského biskupa Pavla Konzbula je podle spolupracovníků smysl pro humor. I proto jeho jmenování připadlo na dnešek, tedy svátek Filipa Neriho, italského kněze přezdívaného "veselý svatý". "Je pro mě velkým vzorem," řekl dnes ČTK Konzbul.

"Ten pocit, když je nový biskup vtipnější než vy... Za mě fakt dobrý," reagoval dnes na twitteru na Konzbulovo jmenování jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), jenž vystupoval jako stand-up komik. Ani Konzbulova životní zkušenost a profesní dráha není typicky kněžská. Vystudoval nejprve elektrotechnologii a pracoval jako výzkumník v Akademii věd ČR. Až později absolvoval teologickou fakultu a přijal kněžské svěcení. "Prostě jsem se rozhodl později - a nelituji toho," uvedl.

"Hodně mi to pomohlo v tom, že jsem chodil řadu let do práce s lidmi, kteří byli věřící i nevěřící, ateisté, musel jsem s nimi spolupracovat, stejně jako oni se mnou jako s věřícím. Hlavně mi to pomohlo v tom, že technická profese učí člověka prakticky myslet. A to se hodí ve všech oborech. Pokud tedy člověk není třeba básníkem," řekl Konzbul.