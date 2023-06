Nový digitální systém přijímacích zkoušek na SŠ by mohl platit už příští rok

Novelu zákona o digitalizaci přijímacího řízení na střední školy (SŠ) chce ministr školství Mikuláš Bek (STAN) vládě předložit v srpnu po vládních prázdninách. Řekl to v České televizi (ČT). Věří, že by novela mohla začít platit ještě před začátkem přijímacích řízení na SŠ v příštím roce. Projednat novelu ve stavu legislativní nouze nechce, předpokládá dohodu napříč politickým spektrem, uvedl.

"My jsme o věci diskutovali s kolegy poslanci. Samozřejmě při dobré vůli, aniž bychom zkracovali uměle ty zákonné lhůty, určitě nemůžeme jít v režimu legislativní nouze. Musíme jít řádným procesem," řekl Bek v ČT. Dodal, že udělá vše pro to, aby se novela projednat stihla.

"Předpokládá to dobrou vůli partnerů napříč politickým spektrem a předpokládá to také to, že Cermat jako klíčová instituce zajistí včas výběrovými řízeními technické řešení té věci," řekl dále Bek. Nový digitální systém bude podle ministra zároveň nutné včas otestovat, aby se poprvé plně nespustil při přijímacích zkouškách.