Nový Hypoindex: Průměrná nabídková sazba hypoték v dubnu stoupla na 4,88 pct.

Průměrná úroková sazba hypoték počátkem dubna činila 4,88 procenta. Za poslední měsíc sazba stoupla o 0,26 procentního bodu a od konce loňského roku o více než jeden procentní bod. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu.

Sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden a tři roky již hranici pěti procent pokořily. Například měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,88 procenta činí v dubnu 20.227 korun.

"Tu si opravdu nemůže každý dovolit. Kvůli vysokým sazbám a vysokým cenám nemovitostí se stávají hypoteční úvěry opět produktem pouze pro vysoko příjmové části obyvatel," upozornil hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Při současných cenách nemovitostí a úrokových sazbách hypoték tak představuje podle Sýkory hypotéka pro žadatele s průměrným příjmem nedosažitelný cíl.