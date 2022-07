Nový Integrační program Ukrajina nabízí uprchlíkům právní i finanční pomoc

Právní a finanční poradenství pro uprchlíky z Ruskem napadené Ukrajiny bude poskytovat projekt Integrační program Ukrajina. Program povede ukrajinská právnička Anastasija Džygolová, která před válkou utekla do Prahy. Zapojily se do něj různé organizace včetně Hospodářské komory ČR. Projekt, který jeho zástupci představili novinářům, by podle nich měl pomoct tisícům lidí. Potrvá minimálně do konce roku. Zájemci v něm mohou o pomoc žádat pomocí on-line formuláře na webu arws.cz/www/integracni-program-ukrajina/. Program nabídne podle Džygolové Ukrajincům pomoc ve čtyřech oblastech. "První se zaměřuje na poskytnutí pomoci, kdy člověk řeší, jak se z uprchlíka stát rezidentem. Druhou oblastí je část byznysová, kdy podnikatel chce rozjet své podnikání v Česku. Třetí navazuje na stěžejní oblast revitalizace Ukrajiny cílenými investicemi po válce," uvedla. Poslední částí projektu jsou podle ní dobrovolné bezplatné aktivity na pomoc lidem, kteří jsou v nouzi. "Zde hovoříme o pomoci matkám samoživitelkám či seniorům," řekla.