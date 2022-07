Nový ministr školství: Nechci školství radikálně změnit, chci ho stabilizovat

Vladimír Balaš z hnutí STAN nechce školství radikálně měnit - naopak by ho chtěl stabilizovat. Nový ministr školství to řekl po uvedení do funkce. Zároveň připomněl, že chce navázat na práci svých předchůdců. Balaš ale nevyloučil personální změny na ministerstvu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) bude pro Balaše velkou výzvou úprava rámcových vzdělávacích programů. Zabývat se podle něj musí ale i aktuálními výzvami, mezi něž patří důsledky příchodu uprchlíků před válkou z Ukrajiny.

Balaš v čele resortu nahradil Petra Gazdíka (STAN). Ten odešel kvůli svým kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem, který je obviněný v korupční kauze okolo zakázek pražského dopravního podniku. Fiala Gazdíkovi poděkoval. Podle něj za půlrok ve funkci odvedl obrovský kus práce.