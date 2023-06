Nový ministr: Zemědělství se bez některých dotací neobejde, nelze škrtat plošně

Prezident Petr Pavel jmenoval novým ministrem životního prostředí Marka Výborného z KDU-ČSL. Ten ve funkci nahradil svého spolustraníka Zdeňka Nekulu, který rezignaci oznámil před dvěma týdny. Uvedl, že necítí podporu strany. Nekula čelil kritice kvůli komunikaci kroků proti zvyšování cen potravin. Výborný dosud vedl poslanecký klub lidovců a dřív byl i předsedou strany. Prezident Pavel po jmenování řekl, že změny ve vládě považuje za přirozenou věc. Dodal, že zemědělství sice není Výborného hlavní oblastí, ocenil ale jeho politické zkušenosti. V kabinetu Petra Fialy z ODS je tato změna na pozici ministra už sedmá v pořadí.

Marek Výborný po uvedení do úřadu řekl, že bez některých dotací nebo státních podpor se zemědělství neobejde. Jsou to podle něj například náhrady za škody způsobené výkyvy počasí nebo živelní katastrofy. Nelze podle něj škrtat všechny dotace plošně. Je také nutné podpořit sektory, kde česká produkce dlouhodobě klesá, jako je například chov prasat. Tomu, že nelze škrtnout najednou všechny dotace, rozumí podle Výborného i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Současně tam, kde můžeme šetřit, to udělat máme," řekl Výborný. Doplnil, že sice není velký příznivec dotační ekonomiky, ale jsou oblasti, kde se bez toho stát neobejde. "Například musíme být připraveni na to, že přijde enormní sucho, tornádo a podobně, bude poškozena úroda, náhrady musí být. Na náhradní fond peníze dát musíme, ať se nám to líbí nebo ne," doplnil. Podle Výborného je také potřeba udržet dostatečnou soběstačnost v domácí produkci některých zemědělských komodit, jako je hovězí maso, mléko nebo obiloviny.