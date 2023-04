Nový most mezi Prahou 4 a 5 ponese jméno po ženě, rozhodne o něm veřejnost

Nový most přes Vltavu mezi Prahou 4 a 5 ponese jméno po některé z významných ženských osobností. O konečném pojmenování mostu pracovně nazývaného Dvorecký rozhodnou občané v anketě, kdy výběr vhodných pojmenování určí magistrátní místopisná komise. Jméno bude vybráno nejpozději do dokončení stavby. V rozhovoru s ČTK to řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Stavba mostu mezi Lihovarem a Žlutými lázněmi začala v září 2022, má trvat 810 dní a vyjde na 1,075 miliardy korun.