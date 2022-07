Nový pražský arcibiskup se v chrámu svatého Víta ujal úřadu

Dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec, a stal se tak pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Dominiku Dukovi. Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo předal Graubnerovi pallium jakožto symbol arcibiskupa metropolity. Papež Graubnera jmenoval v květnu. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se též největší zvon v České republice Zikmund. Na slavností mši přišel i premiér Petr Fiala z ODS a stovky věřících, někteří dojeli i z Moravy, kde Graubner předchozích 30 let jako arcibiskup působil.

Duka pražskou arcidiézi vedl 12 let. Graubner stejně jako Duka bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v ČR.